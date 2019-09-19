"Жители окажутся в кабале". В Рязанской области пытаются остановить строительство платного путепровода

В интернете идет сбор подписей против строительства второго платного путепровода через железнодорожные пути в Рязанской области. Инициаторы считают, что условия, на которых чиновники передают в аренду инвестору дорожную инфраструктуру, не гарантируют открытия бесплатного объездного маршрута для жителей. Закон же позволяет строить платные участки дорог только при наличии альтернативы, передает корреспондент Накануне.RU.

Чиновники Рязанщины гордятся, что регион стал первым в России, где появился частный путепровод через ж/д пути. Его построили в Рязани, по словам губернатора, пробки сократились в два раза. Путепровод в Ряжском муниципальном районе должен стать вторым таким объектом. Железная дорога делит город на две части: из 21 тысячи горожан шесть тысяч проживают в Железнодорожном микрорайоне. Жители, а также транзитные автомобили, выезжающие на трассу Ряжск-Касимов-Нижний Новгород, ездят через два переезда: на 312 км и 314 км. Оба будут закрыты, взамен появится платный путепровод. Глава Ряжского муниципального района Андрей Насонов в инвестпослании на 2019 г. оценил стоимость проекта в 457 млн руб. Как и при концессии, инвестор получает инфраструктуру в аренду, пока частник не отобьет инвестиции, она будет платной. Несмотря на то, что на совещаниях путепровод представляют проектом не столько коммерческим, сколько социальным, жители считают, что их загоняют в кабалу: инвестор уже получил земли на сомнительных условиях.

Инвестором строительства стала московская компания "Садовое кольцо". "У нас есть средства на реализацию проекта, есть желание построить путепровод. Мы счастливы сотрудничать с Рязанской областью", - говорил совладелец компании Игорь Литвак в областном правительстве. Однако право на аренду в ходе аукционов получило общество "Путепроводы регионов" - бывшая дочерняя компания "Садового кольца". Связь между обществами прослеживается через совладельцев контрагентов. Конкурс на аренду дорог, пишут жители, тоже следует проверить.

"Прошло два аукциона, которые вызывают большие сомнения в их законности – в первом был только один участник - ООО "Путепроводы регионов". А во втором уже в условиях было требование о наличии у участника не только готовой проектной документации, но и положительного заключения экспертизы менее чем за три недели. Даже неспециалисту понятно, что никаким конкурсом здесь не пахнет, такие условия могла выполнить только одна компания, которая уже разработала проект. Получается, что победитель был известен заранее, и им, естественно, тоже стало ООО "Путепроводы регионов"", - говорится в петиции.

На торги были выставлены три участка: под сам путепровод через ж/д в районе переезда на 312 км в Ряжском районе, подъездная дорога до ул. Кольцова и третий участок – альтернативная дорога, соединяющая поселок Солнце и Петрово. Альтернативная дорога, тот самый бесплатный маршрут, только при наличии которого закон позволяет строить платные участки. Автодорогу, соединяющую поселок Солнце и село Петрово, как и земли под путепровод, инвестор получает в аренду на 42 года "под размещение двух участков линейного объекта - частной автодороги". Жители опасаются, что бесплатный маршрут не будет дорогой общего пользования.

"Теперь она переходит в частную собственность, и ее хозяин может затеять там вечный ремонт или просто перекрыть, то есть альтернативы проезду через платный путепровод не будет", - говорится в петиции.

Участок от дороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород до улицы Кольцова – подъезд, на который должен потратиться инвестор, в аукционе обозначен, как дорога четвертой категории. К ней относятся дороги без специализированного покрытия, то есть с гравийной насыпью. Проселочный проект уже существует, то есть инвестору строить ничего не придется.

Жители задают еще один вопрос: зачем закрывать оба переезда, если путепровод появится на месте одного из них? Для себя они объясняют это решение намерением загнать водителей на платный путепровод. "И если "скорая помощь" и полиция, согласно закону "Об автомобильных дорогах", имеют право бесплатного проезда, то автомобили простых жителей, маршрутки, машины еще пока работающих промышленных организаций, таких как Ряжский авторемонтный завод или Ряжский элеватор, каждый день будут вынуждены платить столько, сколько скажет "Садовое кольцо"", - говорится в тексте заявления. К тому же, строительство одного путепровода вместо двух переездов только увеличит заторы.

Строительство должно было начаться летом, но сроки, по-видимому, откладываются. Жители сообщают, что переезды еще не зарыты. Поэтому они решили попытаться отстоять свое право на бесплатную дорогу, но за неделю петиция собрала всего 619 подписей. Они требуют отменить результаты аукционов и опубликовать всю информацию по проекту: от планировки территории, до условий соглашения с инвестором. Кроме того, авторы видят основания для проверки законности действий администрации Ряжского муниципального района.

Автором петиции значится Александр Новиков, в администрации района усомнились, что это реальный житель их территории. "У нас есть два Александра Новикова, но ни один из них петицию не писал. Каких-либо обращений в мэрию по поводу проекта не поступала. Недовольных нет", - рассказали Накануне.RU в администрации. Вопросы по самому проекту там попросили направить письменно.

Напомним, что безальтерантивные дороги можно строить лишь в регионах Крайнего Севера. За ямальскую инициативу проголосовали депутаты Госдумы.