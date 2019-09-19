11 Октября 2020
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Река Чусовая, сплав (2017) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале для сплавов по Чусовой организуют новое место старта

На Среднем Урале в километре от деревни Баронская расчистили площадку для организации новой стартовой поляны, откуда будут начинаться сплавы по реке Чусовой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, была значительно расширена перспективная для развития территория, вырублена древесная поросль и убран мусор. Планируется, что в будущем здесь будут обустроены места для кемпинга, удобные спуски к воде, а также проведено благоустройство.

Река Чусовая(2017)|Фото: Накануне.RU

По данным мэрии, работы проводятся в связи с тем, что уже с будущего года водные туристы не смогут начинать сплавы с привычного места в деревне Усть-Утка - вся территория у памятника народному единству передана в ведение музея-заповедника "Горнозаводской Урал". Сейчас разрабатывается концепция новой музейной зоны "Старая демидовская пристань", которая расположится на данном участке.

Чтобы туристы не сбились с маршрута по пути к новому месту старта, по дороге к нему установят информационные аншлаги.

Ранее сообщалось, что природный парк "Река Чусовая" на Среднем Урале планируется расширить почти на 20 тысяч гектаров.

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На Среднем Урале для сплавов по Чусовой организуют новое место старта

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Теги: Чусовая, сплав, старт, место



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