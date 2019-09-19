NI: У России мог быть на вооружении танк мощнее "Арматы"

Советский Союз под самый конец холодной войны создал прототип Т-95, или "Объект 195", пишет американский военно-политический журнал National Interest.

Советский "супертанк" по своим показателям превосходил бы современные танки НАТО, если бы его приняли на вооружение, отмечает издание.

По информации NI, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

При этом Т-95 все же был мощнее "Арматы", пишет издание со ссылкой на российских военных экспертов. Отмечается, что Т-95 обладает специализированным радиолокационным прицелом, передает РИА Новости.

Как сообщалось, противником дальнейшей реализации проекта было Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что эта разработка "устарела" и от нее намерены отказаться.

Ранее немецкая газета составила список "супероружия современности", в который попал танк "Армата", разработанный "Уралвагонзаводом". Он назван одним из наиболее эффективных.

Отмечается, что российский танк быстрее американского "Абрамса": 80 километров в час против 64. Также уточняется, что "Армата" имеет более мощную пушку и способна стрелять до 12 раз в минуту. Кроме того, Т-14 может использовать и управляемые по радиоканалу ракеты радиусом действия в 8 тыс. м.