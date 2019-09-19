11 Октября 2020
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судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

Чайковский ДОСААФ из-за долгов лишится автомобиля

Чайковская организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" накопила перед Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы долг в сумме более 5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В рамках исполнительных действий , направленных на принудительное взыскание суммы долга, судебные приставы наложили арест на легковой автомобиль Lada Granta. Машину оставили на ответственное хранение должнику, его предупредили об ответственности в случае если он совершит какие-либо сделки с арестованным имуществом.

В соответствии с установленным порядком авто будет передано на реализацию в счет погашения задолженности образовательного учреждения. Судебные приставы продолжают работу, направленную на выявление иного имущества, принадлежащего организации-должнику.

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Чайковский ДОСААФ из-за долгов лишится автомобиля

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Теги: ДОСААФ, долги, приставы



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