Четыре новых дноуглубительных судна начнут строить в Астраханской области

На российских верфях будут заложены четыре современных дноуглубительных судна. Заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков анонсировал строительство уже в следующем году "крупных мощных землечерпалок с особыми технологиями".

"Политэксперт" сообщает, что чиновник сделал это заявление в кулуарах форума "Нева-2019". Пока с судостроителями и государственной транспортно-лизинговой компанией ведутся переговоры о механизме льготного лизинга, который позволит запустить этот проект.

Строить дноуглубительные суда планируется на заводе "Лотос" в Астраханской области. Землечерпалки позволят реализовать федеральный проект "Внутренние водные пути".