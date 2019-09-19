В Перми актрисе "Театра-Театра" грозит выговор за публичную поддержку получившего срок Устинова

Актриса пермского "Театра-Театра" Дарья Егорова после премьеры одного из спектаклей высказалась перед зрителями в поддержку получившего срок московского артиста Павла Устинова. Худрук учреждения Борис Мильграм заявил, что такой поступок – основание для выговора, потому что "нарушает актерскую этику", передает корреспондент Накануне.RU.

После спектакля Егорова написала в своем Facebook, что режиссер постановки, после которой прозвучало заявление актрисы, осудила ее, якобы заявив, что "Егорова – никто, чтобы делать подобные заявления". Также артистка написала, что Мильграм якобы сказал ей, что выводит ее из спектакля, и скоро ей грозит увольнение.

На официальной странице "Театра – Театра" в той же соцсети сегодня появился комментарий Мильграма, который заявил, что увольнять Егорову не за что, а вот выговор она заработала.

"Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. У меня нет оснований для увольнения, а для выговора есть – некачественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей", - отметил худрук.

По его мнению, в театре существует этика, зафиксированная Станиславским в своей статье: спектакль продолжается до тех пор, пока зрители в театре, а актеры – на сцене. Аплодисменты являются частью спектакля, тем более на премьере, когда с актерами на сцену вышла вся постановочная группа.

"Актриса театра, которая до этого на сцене создавала вместе со своими партнерами одно высказывание, вышла с другим. Это недопустимо со стороны этики театра. Высказавшись за всех, она нарушила и человеческую этику, не договорившись со своими партнерами, не поставив в известность своего режиссера, не учтя настроение публики, аплодирующей премьере. Это нарушение уже человеческих прав. Режиссер спектакля "Дом Бернарды Альбы" Диана Добрева расстроена таким поступком артистки до глубины души. Диана вне политического контекста России – ей просто испортили премьеру", - сказал Мильграм, добавив, что "лично он возмущен тем, что произошло с Павлом Устиновым, и свое мнение официально высказал".

"Некоторые актеры тоже высказались персональным образом. Если бы сотрудники "Театра-Театра" захотели это сделать от имени театра и поставили меня в известность, я бы помог все организовать, но не на территории спектакля. На территории театра – пожалуйста, это возможно, здесь нет никаких ограничений в этом смысле", - отмечает худрук.

По его словам, последствия для любого сотрудника театра, который нарушает правила, – написание объяснительной и выговор.

"Если нарушения систематическое – увольнение. Сейчас для увольнения сотрудницы оснований нет. Спектакль для театра – это святое. Театр держится на правилах и на этике", - подытожил Мильграм.

Напомним, Устинов получил три с половиной года колонии за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в Москве.