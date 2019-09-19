11 Октября 2020
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Образование В России
основы православной культуры религия школа воспитание толерантность (2012) | Фото: itogi.ru

Минпросвещения намерено исключить из школьной программы основы православной культуры

Министерство просвещения России намерено исключить из школьной программы преподавание основ православной культуры и культур других традиционных религий. Об этом говорится в проекте нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), обнародованном на сайте ведомства в начале сентября, на что обратили внимание в РПЦ.
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Синодальный отдел религиозного образования и катехизации РПЦ отмечает, что в предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) из шести предметов (модулей) по выбору новым проектом предусматривается преподавание только двух модулей: по основам светской этики и мировых религиозных культур. То есть исключены "Основы православной культуры", а также ислама, буддизма, иудаизма.

В проекте нового ФГОС основной ступени (5-9 классы) в предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР) преподавание религиозных культур по выбору семьи школьника вообще не предусмотрено.

РПЦ отмечает, что в текущем году преподавание основ православной культуры для своих детей выбрали почти 40% родителей, а в некоторых регионах ЦФО и ЮФО - более 80%. И считает это попыткой ликвидировать возможность воспитания детей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях с учетом мировоззренческих и культурных потребностей семьи ребенка.

Церковь призывает не утверждать ФГОС в новой редакции, так как считает, что это не отвечает задачам укрепления Российского государства, гражданского единства, противодействия проявлениям экстремизма и отрицательно скажется на духовном развитии школьников.

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Минпросвещения намерено исключить из школьной программы основы православной культуры

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Теги: РПЦ, школа



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