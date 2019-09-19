На Украине приговорили бежавшего из России уголовника

Бердянский городской районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина России, который в январе устроил стрельбу из стартового револьвера по персоналу и посетителям больницы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Осужденный будет отбывать наказание на территории Украины.

26 января с.г. 41-летний гражданин России в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу, от чего был ранен охранник больницы. Злоумышленник пытался скрыться, но его быстро задержали сотрудники больницы.

Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности в России и отбывал наказание. На Украину приехал в 2015 году, где на момент совершения преступления уже более двух лет находился незаконно. Он также объявлен в международный розыск правоохранительными органами России.