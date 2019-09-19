Троим югорским приспешникам запрещенного "ИГ" грозит арест по делу о вербовке сторонников

Следователи начали расследовать "работу" троих вартовчан - им вменяют членство в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, трое подозреваемых вербовали в Нижневартовске сторонников для участия в деятельности ячейки организации. 18 сентября двое из них задержаны в Нижневартовске, третий – в Татарстане. Во время обысков изъяты экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, патроны и другие предметы.

При личном досмотре одного из подозреваемых при нем крупную партию наркотика и пистолет с патронами. Возбуждены уголовные дела. Позже их объединят с "уголовкой" об участии вартовчан в деятельности запрещенной в России организации. Подозреваемые задержаны, в суд поступило ходатайство об их аресте.