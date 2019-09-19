11 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
ИГИЛ, мужчина (2015) | Фото: parhlo.com

Троим югорским приспешникам запрещенного "ИГ" грозит арест по делу о вербовке сторонников

Следователи начали расследовать "работу" троих вартовчан - им вменяют членство в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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По версии следствия, трое подозреваемых вербовали в Нижневартовске сторонников для участия в деятельности ячейки организации. 18 сентября двое из них задержаны в Нижневартовске, третий – в Татарстане. Во время обысков изъяты экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, патроны и другие предметы.

При личном досмотре одного из подозреваемых при нем крупную партию наркотика и пистолет с патронами. Возбуждены уголовные дела. Позже их объединят с "уголовкой" об участии вартовчан в деятельности запрещенной в России организации. Подозреваемые задержаны, в суд поступило ходатайство об их аресте.

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Троим югорским приспешникам запрещенного "ИГ" грозит арест по делу о вербовке сторонников

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Теги: террористы, запрещенная организация Исламское государство, терроризм



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