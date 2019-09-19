Фонд святой Екатерины помогает восстановить храм в селе Каменноозёрское по инициативе неравнодушного местного жителя

В селе Каменноозёрское Богдановичского района Свердловской области уже много лет неравнодушный местный житель Андрей Бубенщиков собственноручно занимается восстановлением церкви Николая Чудотворца.

Церковь была построена в 1856 году стараниями и на средства местных жителей. В настоящее время это действующий храм, хоть и не до конца восстановленный.

"История началась 12 лет назад. Я родился в этом селе, окончил школу, поехал получать образование в Екатеринбург. Работал в архитектурной мастерской, занимались реставрацией храмов, специфика моя - деревянные храмы. С друзьями у нас возникло желание восстановить храм, использовать свои навыки в родном селе", - рассказывает главный инициатор реставрации Андрей Бубенщиков.

По его словам, в течение 12 лет он и его сподвижники в личное время занимались восстановительными работами.

"Летом приезжали сюда в выходные, летом интенсивнее работа была, зимой - меньше. Потихоньку двигались, строили по частям. Изначально нас было четверо, сейчас осталось двое - это Владимир, который выполняет здесь функции прораба, и, собственно, я", - делится Андрей.

"На этом месте был склад. После того, как на селе хозяйство разрушилось, склад функционировать перестал. Сняли двери, решетки, часть оборудования пропала, была открытая площадка, земляной пол. Первое, что мы сделали - организовали субботники. Силами селян привезли технику, лопаты, вывезли мусор, очистили основание. Первые службы у нас были на земляном полу. После восстановили пол, алтарь. Службы стали более комфортными", - говорит он.

С 2010 года помогать собирать деньги на реставрацию стал лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, который познакомился с Андреем и решил ему помочь.

"Я считаю, что маленькие люди, которые делают большие дела - это и есть современные герои, о которых нужно говорить, писать", - сказал музыкант.

"Я понимаю, что это историческая часть села, - говорит лидер "Чайфа". - Реставрация храма - возможность сделать часть жизненных обрядов более красивой. Чтобы свадьба была не просто пьянкой, а чтобы это было праздником. Я считаю, что на селе храм, безусловно, нужен, я в этом уверен. Это наши исторические традиции, часть культуры страны, в которой мы живём".

Инициативу поддержал и Фонд святой Екатерины, который подключился к процессу в 2018 году.

"Деньги появились после знакомства с Игорем Алтушкиным. Что касается общих вложений, то это, конечно, десятки миллионов - чтобы храму вернуть то состояние, которое было у него на момент постройки нашими предками. Чтобы были росписи, была крыша, купола, колокольня", - говорит Бубенщиков.

"Наша главная задача, чтобы в этом храме проходили ежедневные службы, - отмечает директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. - Цель - полностью восстановить этот храм. Инициатива восстановления принадлежит Владимиру Шахрину и Андрею Бубенщикову, которые поделились с нами той задачей, которой они занимаются долгое время, и мы решили их поддержать. Поддержать и тех людей, прихожан, которые будут здесь ходить в этот храм. Андрей - очень светлый человек, который своей энергетикой, старанием нас просто заразил".

Александр Андреев напомнил, что Фонд святой Екатерины активно занимается восстановлением и других храмов. При участии организации идет масштабная реконструкция Свято-Николаевского монастыря Верхотурья и Успенского собора на ВИЗе в Екатеринбурге.

Сегодня директор фонда преподнёс в дар храму икону святой Екатерины, которую передал иеромонаху Гавриилу (Горину), благочинному Богдановичского городского округа. Пока в храме находятся лишь распечатанные репродукции икон, а теперь появилась и первая писанная.

По словам Бубенщикова, полное восстановление храма может занять годы, но с появлением помощи процесс идёт гораздо быстрее. В данный момент на храме заменены участки разрушенной кровли, чтобы можно было сохранить стены. Заменены участки шиферной крыши. Состояние храма позволяет комфортно проводить службы благодаря смонтированному отоплению и установке электрического котла. Сейчас силы брошены на возведение колокольни. Полное восстановление культового сооружения, по словам инициаторов, займёт примерно два года.