Чиновник из Екатеринбурга получил выговор за кулачный конфликт с пенсионером

В Екатеринбурге наказали чиновника районной администрации, который стал фигурантом конфликта с пенсионером. Муниципальному служащему объявлен выговор.

Напомним, видео инцидента появилось в Сети в августе: некий мужчина в костюме был недоволен, что проезд перекрыт, и требовал убрать препятствие, а затем сам попробовал повредить шлагбаум. Ему пытался помешать пожилой мужчина в камуфляже, за что получил удар по голове.

Утверждалось, что человек в костюме похож на Александра Войтенко - главного специалиста отдела благоустройства и транспорта Верх-Исетского района. В мэрии города заявляли, что разберутся в обстоятельствах и проведут внутреннее расследование на уровне районной и городской администрации.

Сегодня житель Екатеринбурга, общественник Дмитрий Калинин на своей странице в соцсети выложил ответ на свой запрос в мэрию по данному случаю. В документе за подписью первого замглавы города Александра Ковальчика говорится, что по итогам проверки Войтенко был объявлен выговор.

"Жаль не уволили конечно, но надеюсь, он будет думать теперь, пускать ли ему кулаки в ход", - отметил общественник.