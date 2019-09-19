Песков переадресовал властям Бурятии вопросы о задержании шедшего в Москву шамана

В Кремле посоветовали обратиться к местным властям за комментариями по поводу задержания в Бурятии якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, заведено ли на задержанного уголовное дело, ответил, что Кремль не может быть в курсе уголовных дел всех россиян.

Он порекомендовал обращаться к республиканским властям или к республиканским правоохранительным органам, передает "Интерфакс".

Якутский шаман направлялся в Москву, чтобы, по его выражению, якобы "изгнать дьявола из Кремля". Он без особых проблем прошел Якутию и Забайкальский край. На границе с Бурятией его попытались остановить местные шаманы из центра "Тэнгри", однако это им не удалось.

Покинуть территорию республики у Габышева не получилось – сообщается, что он был задержан за 20 км от границы с Иркутской областью.

Ранее задержания попутчиков Габышева спровоцировали народный сход в центре Улан-Удэ, переросший в многодневное стояние на площади. Власти расценили это как незаконный митинг, после чего силовики задержали его предполагаемых организаторов.