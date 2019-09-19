Замерзающие студенты в Тобольске требуют сокращать пары

Студентка Тобольского Рыбопромышленного техникума пожаловалась в соцсетях на отсутствие отопления и потребовала сокращения пар, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ходят слухи, что еще очень долго не включат отопление. Так скажите тогда, пожалуйста, как быть-то студентам?! Большинство ушли на больничный, как студенты, так и учителя. Может быть, стоит включить отопление?! А если же нет такой возможности, то закройте вы учебное заведение, не пускайте студентов, либо же сокращайте пары!" - написала студентка.

Отметим, что отопительный сезон в Тобольске стартовал с сегодняшнего дня. Накануне об этом объявил глава города Максим Афанасьев.

На нормализацию отопления отведен период с 19 по 21 сентября. За это время тобольский филиал "СУЭНКО" и другие организации должны обеспечить расчетные температурный и гидравлический режимы в системах теплоснабжения города. Потребителям следует обеспечить приемку теплоносителя.

В школах города, а также в некоторых домах, тепло уже появилось. Об этом сообщили местные жители в комментариях под постом студентки.

В случае, если тепло в домах так и не появится, жильцам следует обратиться в свою управляющую компанию либо в комитет ЖКХ Тобольска.