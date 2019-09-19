В Кургане незаконно выдавали потребительские займы

В Кургане прокуратура проверила деятельность индивидуального предпринимателя в комиссионном магазине "Победа".

Было установлено, что бизнесмен не приобрел статус кредитной либо некредитной финансовой организации, но с марта по августа этого года выдавал людям потребительские займы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Бизнесмен маскировал микрозаймы под видом договоров комиссии.

Сейчас дело находится на рассмотрении в мировом суде.