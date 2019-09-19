Мерзлякова вступилась за ЛГБТ в скандале с уральским вузом

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова обозначила свою позицию по скандалу "вузы VS геи" и поддержала ЛГБТ и их право на частную жизнь.

Она прокомментировала появившуюся информацию, что в УрГЭУ ведут мониторинг соцсетей своих студентов, а за общение с ЛГБТ может быть отчислен один из них. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Дискриминация – это не про уральцев. Я сейчас очень внимательно разбираюсь в этой ситуации", – сказала Татьяна Мерзлякова.

Она намерена обсудить ее и с руководством вуза, и со студентом, и "есть смысл обсудить это с советом ректоров вузов, работающих в Свердловской области".

По ее словам, "воспитательная работа – это одно, а частная жизнь человека – совершенно другое".

"И наш регион, который открыт для мирового сообщества и регулярно принимает масштабные международные мероприятия, в таких историях никогда не был замечен, не нужны они и в будущем", - добавила она.

В пресс-службе вуза при этом заявили, что разговора об отчислении студента не велось.

По данным учебного заведения, студенту сообщили, что руководство вуза не намерено вторгаться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений в контексте деятельности вуза и студенчества.