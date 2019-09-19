В Сургуте в отделении полиции умер задержанный

В начале недели в дежурной части сургутской полиции умер 48-летний задержанный, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Его доставили в отдел полиции вечером 16 сентября по подозрению в употреблении наркотика. От медицинского освидетельствования он отказался, после чего оказался в комнате для задержанных, где за ночь должен был избавиться от дурмана. Утром его должны были доставить в суд, однако к этому времени он уже был мертв. Медики констатировали смерть.

"Задержанный с 2015 г. состоял на учете как наркоман. Потом его сняли с учета, но снова поставили уже как злоупотребляющего алкоголем. В 2018-19 гг. он 17 раз привлекался к "административке" за нарушение антиалкогольного законодательства. В основном, за появление в общественных местах в пьяном виде и употребление алкоголя. По факту смерти назначена проверка", - уточнила глава пресс-службы Ольга Абмайкина.