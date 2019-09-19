Врачам удалось вывести Заворотнюк из критического состояния

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. По данным телеграм-канала Mash, врачам удалось вывести ее из критического состояния, значительно уменьшив отек мозга.

Ранее стало известно, что телеведущей назначены антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отека мозга.

Заворотнюк вывели из медикаментозной комы, она пришла в сознание вчера вечером.

Также сообщается, что ее родные принесли в палату пакет важных документов. Если врач даст разрешение, актриса сможет изучить бумаги.

По информации некоторых интернет-изданий и Telegram канала Mash, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" отек мозга на фоне последней стадии рака.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. В этой же стране ей был поставлен диагноз "злокачественное новообразование головного мозга".