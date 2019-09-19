11 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Трудовой кодекс РФ (2017) | Фото: https://vk.com/

Заксобрание Прикамья отказалось повысить зарплату бюджетникам

В Пермском крае депутаты заксобрания отклонили инициативу партии "Справедливая Россия", которые предлагали внести в Госдуму законопроект о повышении минимальных заработных плат бюджетникам, передает корреспондент Накануне.RU.

"Законопроектом в целях повышения уровня жизни отдельных категорий работников и престижа социально-значимых профессий предложено дополнить статью 144 ТК РФ положением согласно которому зарплата медицинского работника, педагогического работника, работника культуры, осуществляющего трудовую деятельность в государственном или муниципальном учреждении и выполнившего предусмотренный законодательством норматив соответствующего вида труда, не может быть ниже двойной величины прожиточного минимума установленной в субъекте РФ", - прокомментировала предлагаемые изменения депутат Дарья Эйсфельд.

В Прикамье величина прожиточного минимума в 2019 году составляет 10556 рублей. Коллегу поддержали депутаты от фракций ЛДПР и КПРФ. Против выступили "единороссы".

"Уважаемые коллеги, никто не против повышения заработных плат. Вопрос просто должен быть хорошо продуман с точки зрения инструментария, ресурсов и всего основного. Это уже элемент политических некоторых выступлений", - прокомментировал инициативу спикер заксобрания Валерий Сухих.

В итоге инициативу поддержали 13 депутатов, "против" высказались 22, еще восемь народных избранников воздержались.

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Заксобрание Прикамья отказалось повысить зарплату бюджетникам

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Теги: трудовой кодекс справедливая россия, зарплаты, бюджетники



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