Мэрия: Екатеринбуржцы считают, что место для храма должно быть максимально приближено к историческому

Ветераны и активисты общественных организаций Екатеринбурга прокомментировали грядущий опрос по местам размещения храма святой Екатерины в уральской столице. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, общегородской опрос пройдет в воскресенье, 13 октября. Чтобы он был признан состоявшимся, в нем должен принять минимум 1% избирателей, то есть не менее 10 тыс. 800 человек. Голосовать смогут все обладатели избирательного права с регистрацией в Екатеринбурге.

Как отметил ветеран Великой Отечественной Николай Чудинов, для него как человека, прошедшего войну, важно, что решение будет принято в согласии, мирным и цивилизованным путем.

"Каждый сможет выразить свою позицию, а руководители города примут решение с учетом мнения большинства горожан", - отметил Николай Васильевич.

В свою очередь, директор некоммерческой автономной организации "Социально-педагогический центр реабилитации детей-инвалидов" Людмила Петухова считает, что место для строительства храма должно быть максимально приближено к историческому - к площади Труда.

"Такой площадкой является территория бывшего Приборостроительного завода. Думаю, что новый храм не просто украсит набережную, но и впишется в ансамбль уже существующих культовых сооружений Храма на крови и Храма Вознесения Господня", - считает общественница.

Напомним, опрос горожан понадобился после майских протестов в сквере у Театра драмы, где началось строительство храма. Депутаты решили, что в список войдут три площадки: на Плотинке городского пруда на месте бывшего приборостроительного завода на улице Горького, пустырь на улице Фурманова и участок за Макаровским мостом на улице Челюскинцев. 24 сентября утвердят бюллетень для опроса. Мэрия уже показала, как будет выглядеть храм на каждой из трех возможных площадок.

Накануне стало известно, что тема сквера, из-за которого в городе вспыхнули протесты, окончательно закрыта.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский дал слово, что подготовка опроса по выбору площадок для строительства собора святой Екатерины пройдет в тесном сотрудничестве с жителями уральской столицы. В соответствии с нормами Устава Екатеринбурга глава внес на рассмотрение в гордуму проект решения о назначении опроса граждан по месту размещения собора. Высокинский выразил уверенность, что проведение общегородского опроса позволит учесть мнение всех.