"Аэрофлот" опроверг информацию о забастовке бортпроводников и пилотов

Бортпроводники и пилоты авиакомпании "Аэрофлот" устроили забастовку – с 13 сентября они массово берут больничные и не выходят на работу, пишет Life.

По данным издания, впервые призывы к протесту прозвучали в самом крупном тематическом онлайн-сообществе "Типичный бортпроводник".

Как заявил Лайфу пилот Алексей (имя изменено), цели протестующих - увеличение зарплаты и изменение отношения к со стороны начальства.

По словам Алексея, в акции участвуют 178 пилотов и бортпроводников, еще почти 500 обещают присоединиться, "Аэрофлоту" придется отменять около 50 рейсов в день.

В "Аэрофлоте" опровергли информацию, которая была опубликована Life, заявив, что издание в очередной раз ссылается на фейковую информацию, размещенную в социальных сетях.

"Редакция не сочла необходимым направить в "Аэрофлот" официальный запрос для подтверждения или опровержения непроверенных сведений", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Там добавили, что количество открытых больничных листов в компании не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. Увеличения количества взятых больничных листов не наблюдается.