Накануне.RU в списке лучших предприятий России

Накануне.RU признано лучшим предприятием России по итогам 2018 года среди информационных агентств, передает корреспондент Накануне.RU. Рейтинг лучших предприятий страны составляется по итогам предыдущего года. Победители становятся обладателями "звезд качества".

Как поясняют организаторы рейтинга, согласно ранжирования Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации.

Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России, способствовать общественному признанию предприятий.

Рейтинг составляется на базе официальных данных государственных статистических органов Российской Федерации и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.

Организаторы рейтинга позиционируют проект как единственную в России систему, которая беспристрастно, комплексно, объективно, прозрачно определяет лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.