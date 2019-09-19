Зеленский спешит начать приватизацию земли

Украинский президент Владимир Зеленский всеми силами убеждает жителей Украины, что распродажа земли - это для них и нужно поскорее избавляться от советского сознания.

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На специальной конференции по этому поводу он заявил, что покупать землю смогут только украинские граждане и украинские компании.

При этом остается вопрос, почему о приватизации земель Украины так пекутся МВФ, ВБ и другие западные структуры, которым Зеленский пообещал начать распродажу. Как он сам признавал, это его обязательство перед "партнерами". При этом "партнерам" ничто не мешает создать дочерние компании на Украине, через которые они смогут скупать земли.

Граждане Украине также пока не поддерживают эту инициативу Зеленского. По опросу Центра Разумкова, отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддерживает 31% опрошенных, не поддерживает - 49%.

Однако Зеленский торопит начать приватизацию как можно скорее. Кабмину поручено до 1 октября разработать законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной раде - до 1 декабря отменить мораторий.