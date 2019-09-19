В Екатеринбурге начали подготовку к чемпионату Европы по самбо, который город примет в 2020 году

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке и проведении чемпионата Европы по самбо в 2020 году в Екатеринбурге.

Читайте также: Штырков победил не выступавшего два года корейского бойца с отрицательным рекордом

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, соревнования пройдут с 21 по 25 мая следующего года. Своим распоряжением губернатор поручил создать оргкомитет по подготовке к событию, а министерству физической культуры и спорта совместно с Федерацией самбо Свердловской области - обеспечить проведение турнира на высоком уровне. Кроме этого, министерству здравоохранения необходимо обеспечить качественное медобслуживание участников, а министерству общественной безопасности - охрану правопорядка.

Напомним, Екатеринбург был официально объявлен столицей ЧЕ-2020 по самбо в мае этого года на чемпионате Европы в испанском Хихоне. По словам президента Федерации самбо Свердловской области Виктора Ашихина, подготовка к турниру уже началась.

Стоит отметить, что на этой неделе в Екатеринбурге проходит чемпионат Европы по боксу.