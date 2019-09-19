Бывший лидер "Партии регионов" Украины вышел на свободу

Старобельский районный суд Луганской области изменил меру пресечения для бывшего лидера "Партии регионов" Александра Ефремова с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. Он вышел на свободу спустя три года.

Первый раз он был задержан 14 февраля 2015 года. Позже был отпущен под залог, а в марте 2016 года генпрокуратура Украины закрыла уголовное дело против него. Второй раз он был арестован 30 июля 2016 года, и с тех пор содержался под стражей. Ему вменяют "госизмену", захват здания СБУ в Луганске в апреле 2014 года, создание ЛНР, покушение на территориальную целостность Украины, содействие терроризму и т.п. Однако никаких доказательств так и не было предъявлено.

В конце июля он был освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Ефремов заявлял, его сдали бывшие однопартийцы, которые вовремя договорились с новыми властями в обмен на его "голову". При этом сам он через день после переворота в Киеве обвинил в предательстве свергнутого президента Виктора Януковича.