На Ямале водитель въехал в толпу людей, один из них погиб

34-летнего водителя из Ямальского района судят за убийство одного человека и покушение на жизни еще нескольких людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, ночью 31 июля 2017 г. в селе Сеяха 32-летний пьяный злоумышленник, сев за руль своей машины, решил убить шестерых людей, с которыми поссорился пред этим. Водитель целенаправленно разогнался и поехал в сторону обидчиков, находившихся в это время у края проезжей части.

В итоге автомобиль сбил двоих людей. 25-летний местный житель скончался на месте, его товарищ получил тяжелые травмы. Остальные успели разбежаться. Позже водитель затягивал расследование, а свою вину так и не признал. Дело ушло в суд.