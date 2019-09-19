11 Октября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
дорога трасса шоссе (2013) | Фото: Накануне.ru

На Ямале водитель въехал в толпу людей, один из них погиб

34-летнего водителя из Ямальского района судят за убийство одного человека и покушение на жизни еще нескольких людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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По версии следствия, ночью 31 июля 2017 г. в селе Сеяха 32-летний пьяный злоумышленник, сев за руль своей машины, решил убить шестерых людей, с которыми поссорился пред этим. Водитель целенаправленно разогнался и поехал в сторону обидчиков, находившихся в это время у края проезжей части.

В итоге автомобиль сбил двоих людей. 25-летний местный житель скончался на месте, его товарищ получил тяжелые травмы. Остальные успели разбежаться. Позже водитель затягивал расследование, а свою вину так и не признал. Дело ушло в суд.

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На Ямале водитель въехал в толпу людей, один из них погиб

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Теги: Сеяха, водитель, толпа, ссора



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