В России резко подорожала красная рыба

Оптовые цены на лосося, выловленного российскими рыбаками, в 2019 году выросли. Основная причина подорожания красной рыбы - уменьшение улова на Дальнем Востоке, сообщает РБК.

Так, горбуша - самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося - подорожала на 30%.

Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17%, в Центральном округе - на 47%.

Напомним, рыба в России подорожала на треть после введения эмбарго. Сильнее всего подорожали лососевые, сельдь и минтай. До введения продуктового эмбарго основным поставщиком лососевых и сельди была Норвегия.

В 2014 году Росрыболовство взяло на особый контроль цены на так называемые социальные виды рыбы. К ним относят наиболее часто употребляемые виды рыб, такие как треска, сельдь, минтай, горбуша, кета, атлантический лосось.