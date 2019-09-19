В Прикамье в первом чтении принят закон, освобождающий ИП от оплаты услуг "мусорного" оператора

Депутаты заксобрания Пермского края приняли в первом чтении проект закона "Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями потребителей", передает корреспондент Накануне.RU.

Инициатива была внесена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Цель документа - устранение двойных платежей за услугу по обращению с ТКО для индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, которые используют свое жилье для предпринимательской и некоммерческой деятельности.

Также законопроектом предусмотрена компенсация выпадающих доходов для регоператора. Сумма дополнительных расходов, согласно предварительным расчетам, составит более 151 млн руб. в год.

В Федеральной налоговой службе уточнили, что в Прикамье в настоящий момент по месту жительства работают и зарегистрированы 65 тыс. ИП и более 3 тыс. НКО.

Заместитель председателя краевого парламента Алексей Золотарев отметил, что проект широко обсуждался - сперва на "нулевом чтении" - депутаты заявили о необходимости доработать документ, после инициатива была рассмотрена на заседании комитета, где были озвучены уже вполне оформленные замечания.

"Думаю, что в процессе доработки проекта ко второму чтению все замечания, предложения и проблемные моменты будут скорректированы и на выходе жители Пермского края получат качественный документ, который не будет противоречить праву на ведение предпринимательской деятельности", - отметил парламентарий.