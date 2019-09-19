Украинские диверсанты подорвали опоры моста в Луганске по пути следования российского гумковноя

В Луганске совершен теракт. Диверсанты подорвали опоры проходящего над железной дорогой автомобильного моста, включенного в маршрут гуманитарного конвоя МЧС РФ. Об этом сообщил глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

Бетонные конструкции опор были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв. Приехавший сегодня гумконвой должен был проехать по этому мосту, но был направлен по другой дороге. Теракт связан именно с приездом гумконвоя из России, подчеркнул Корнет.

Из-за своевременного обнаружения никто не пострадал.