11 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
террорист ИГИЛ (2016) | Фото: i.obozrevatel.ua/

В Нижневартовске задержаны приспешники запрещенного "Исламского государства"

В Нижневартовске задержаны представители запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", информацию об этом подтвердил Накануне.RU информированный источник.
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Подробности задержания и количество "взятых" приспешников не уточняется. Получить комментарий тюменского регионального управления ФСБ, которое курирует также Югру и Ямал, не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что в Тюменской области, Югре, на Ямале и еще 14 регионах России нашли законспирированные террористические ячейки. По мнению генерал-майора ФСБ в запасе, бывшего разведчика и экс-руководителя управления правительственной информации РФ Александра Михайлова, столь крупные цифры свидетельствуют об эффективности работы правоохранительной системы.

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В Нижневартовске задержаны приспешники запрещенного "Исламского государства"

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Теги: террористы, задержание



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