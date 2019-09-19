11 Октября 2020
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Политика
строительство, микрорайон, Тюмень (2019) | Фото: Накануне.RU

В Минстрое подвели первые итоги реформы долевого строительства

Переход жилищного строительства на проектное финансирование не привел к замедлению темпов ввода жилья. Рост в 2019 г. составляет порядка 7% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

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"Мы не можем говорить, что у нас есть какая-то проблематика или что наблюдается сильный спад. Год назад нас пугали, что когда мы начнем реформу, объемы могут упасть на 30% — этого на данный момент не происходит", — сказал министр на форуме PROEstate.

Ранее аналитики отмечали, что переход на эскроу-счета, который состоялся 1 июля, не оказал существенного влияния на стоимость жилья в России

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В Минстрое подвели первые итоги реформы долевого строительства

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Теги: долевое строительство, ВладимирЯкушев, министерство строительства и ЖКХ, темпы ввода жилья



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Ранее 03.06.2019 16:10 Мск Путин 4 июня обсудит с членами кабмина вопрос долевого строительства через эксроу-счета

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