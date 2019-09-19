В Минстрое подвели первые итоги реформы долевого строительства

Переход жилищного строительства на проектное финансирование не привел к замедлению темпов ввода жилья. Рост в 2019 г. составляет порядка 7% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

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"Мы не можем говорить, что у нас есть какая-то проблематика или что наблюдается сильный спад. Год назад нас пугали, что когда мы начнем реформу, объемы могут упасть на 30% — этого на данный момент не происходит", — сказал министр на форуме PROEstate.

Ранее аналитики отмечали, что переход на эскроу-счета, который состоялся 1 июля, не оказал существенного влияния на стоимость жилья в России