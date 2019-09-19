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Политика В бывшем СССР Украина
Игорь Гужва, Страна.ua (2017) | Фото: argumentua.com

Украинская власть обманула Россию с "формулой Штайнмайера"

Главред украинского интернет-издания "Страна" Игорь Гужва сообщил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся в том числе потому, что под этот обмен новый глава МИД Украины Вадим Пристайко обещал подписать "формулу Штаймайера", которую вчера в Минске Украина отвергла.
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"Обмен провели, фанфары прогремели, и "формулу Штайнмайера" украинская делегация в Минске торжественно похоронила, выставив заведомо неприемлемые для России условия", - написал Гужва.

Он отмечает, что обмен заключенными стал не началом мирного процесса, а лишь кратковременной оттепелью, и без политического урегулирования мира не будет.

Напомним, вчера в Минске представители Украины выдвинули требования, известные со времен Петра Порошенко: отдать границу, пустить в Донбасс украинские партии, СМИ и т.п.

Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов считает, что Киев упускает возможности для улучшения ситуации в Донбассе. Украинский провластный политолог Владимир Фесенко полагает, что Украина все делает правильно, настаивая на своих условиях.

Политолог Михаил Погребинский, занимающий более взвешенную позицию, отмечает, что украинские представители лгут, заявляя, что Украина "не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера", но готова пойти на них только после выполнения условий, которые отрицают саму формулу. В частности, требуя получить контроль над границей до закрепления в конституции особого статуса Донбасса, который они также отвергли.

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Украинская власть обманула Россию с "формулой Штайнмайера"

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Теги: Украина, Донбасс



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