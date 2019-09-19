В Прикамье увеличился прожиточный минимум для пенсионеров

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании в двух чтениях приняли законопроект, который устанавливает величину прожиточного минимума на 2020 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма прожиточного минимума составит 8 тыс. 777 руб. Ранее прожиточный минимум пенсионера составлял 8 тыс. 503 руб. Расчет произведен в соответствии с рекомендациями Министерства труда РФ, в нем учитывается стоимость, так называемой, "продуктовой корзины" и услуг. Размер определяется через оценку величины прожиточного минимума пенсионера за текущий год и регионального индекса потребительских цен, в том числе на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Отметим, что величина прожиточного минимума пенсионера в Прикамье ниже на 6%, величины, утвержденной на уровне РФ. Величина прожиточного минимума на уровне РФ составляет 9 тыс.311 руб.