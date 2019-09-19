В Крыму спасли туриста из Екатеринбурга, упавшего с обрыва

В Крыму спасли туриста из Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в республиканском ГУ МЧС.

По данным ведомства, 18 сентября поступил сигнал, что в районе горы Меганом необходима помощь мужчине, который, гуляя по горно-лесной зоне, по неосторожности упал со скального обрыва. Передвигаться самостоятельно турист не мог и обратился за помощью к спасателям.

В срочном порядке специалисты выдвинулись на место. Буквально в течение часа 31-летний уроженец Екатеринбурга был найден у подножия урочища Уч-Куя.

Сотрудники МЧС благополучно эвакуировали туриста к спасательному автомобилю. Там он был передан представителям скорой медицинской помощи.