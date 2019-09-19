Стала известна причина смерти депутата заксобрания Прикамья

Согласно данным судмедэкспертизы, депутат заксобрания Пермского края Александр Шалаев умер от инфаркта. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевого заксобрания.

"У нас такая информация", - заявили в региональном парламенте.

Гражданская панихида и похороны депутата Александра Шалаева пройдут 20 сентября, в Соликамске. Во время сегодняшнего заседания депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий своего коллеги.

Добавим, что Александр Шалаев был избран депутатом краевого парламента по одномандатному округу №13. Напомним, 17 сентября парламентарий умер после заседания одного из комитетов парламента. По словам помощницы депутата Светланы Стародумовой, приехавшая реанимация ничего сделать не смогла.