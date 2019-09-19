Президент лишенного лицензии банка "Прайм Финанс" задержан в Петербурге

В Петербурге задержали президента лишенного лицензии банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова.

Задержание прошло в рамках расследования уголовных дел о фальсификации финансовых документов и присвоении чужого имущества, передает РИА Новости.

18 сентября оперативники "банковских" отделов экономической полиции и ФСБ провели 15 обысков в квартирах сотрудников АО "Прайм Финанс".

Лицензию у банка ЦБ отозвал с 6 июня. Регулятор заявил в полицию о пропаже из кассы банка 268 миллионов наличными.