11 Октября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Тюменская областная дума флажки ЛДПР (2018) | Фото: Накануне.RU

В тюменской думе впервые опробовали практику "пятиминуток" и оппозиция тут же "жахнула" "единороссов"

В Тюменской областной думе впервые был использован новый демократический механизм в виде "пятиминутки" - выступления фракций на заседании парламента на свободную тему после рассмотрения повестки дня, передает корреспондент Накануне.RU.

Опробовать новацию решились сразу две фракции – ЛДПР и "Справедливая Россия", правда последняя сделала это, формально нарушив регламент.

Либерал-демократ Глеб Трубин посетовал, что прожиточный минимум тюменских пенсионеров ниже, чем в среднем по России, учитывая, что область является регионом-донором, при этом он напомнил, что сами критерии для установление прожиточного минимума прошли через думу без обсуждений и заочно.

Кроме этого парламентарий потребовал вывести депутатский контроль на новый уровень и начать расследование трат по программе "Сотрудничество" и национальных программ.

"Законодательный орган обладает уникальным контрольным правом, плюрализмом мнений и может обладать компетенциями по контролю за национальными проектами, считаем, что в думе можно создать такой же орган и чтобы его возглавил кто-нибудь от оппозиции", - предложил Трубин.

Затем слово захотел взять вице-спикер Владимир Пискайкин, правда заявку на выступление заранее он не подавал. Впрочем, председатель думы Сергей Корепанов все же дал слово оппозиционеру.

Пискайкин выступил экспромтом.

"Что-то страшно стало, а вроде говорили, когда обсуждали (пятиминутки, - прим. ред.), что все равно все свои останутся, прокурор-то уйдет…" - пошутил он, выходя на трибуну.

В целом "единороссы" пожалели, что дали ему слово. Вице-спикер в своем выступлении рассказал про "умное голосование" в Москве и проигрыш "единороссов" Метельского и Касамары. "Люди насытились этими "реальными делами" и идут в другую сторону", - подчеркнул он и пожурил "партию власти" за слова своего лидера про то, что "Единая Россия" - "всех жахнула": "Меня просто это коробит чуть-чуть, когда слышу".

Напомним, что оппозиция добивалась введения "пятиминуток" два последних созыва и только в начале этого года соответствующие поправки в регламент были внесены.

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В тюменской думе впервые опробовали практику "пятиминуток" и оппозиция тут же "жахнула" "единороссов"

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Теги: Глеб Трубин, Владимир Пискайкин, пятимянутка оппозиции, всех жахнули



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