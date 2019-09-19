В Нижневартовске МУП "Теплоснабжение", отвечающее за обогрев города, передано в концессию

В Нижневартовске подписано концессионное соглашения об управлении имущественным комплексом городской системы теплоснабжения. Документ скрепили подписями губернатор Наталья Комарова, глава города Василий Тихонов и гендиректор компании "Горэлектросеть" Юрий Елин. Бумага стала итогом работы, длившейся несколько лет, сообщили Накануне.RU в пресс-центре "Горэлектросети".

Переход в концессию инициировал Елин. Одним из условий соглашения является полное исключение бюджетных расходов всех уровней на поддержку и развитие городской системы теплоснабжения. После долгого согласования в правительстве автономии в июле 2019 г. окончательный проект соглашения опубликован на сайте госзакупок. Заявок от других инвесторов не поступило, договор подписан с инициатором торгов.

Заключение концессии позволит привлечь внебюджетные инвестиции 4,5 млрд руб. на период 2019-2029 гг. Деньги пойдут на реализацию инвестиционной программы по развитию и модернизации централизованной системы теплоснабжения Нижневартовска. Освободившиеся средства городской казны (в среднем, 220-430 млн руб. ежегодно), которые в последние годы тратили на капремонты и строительство новых теплосетей, пойдут на другие направления развития города. По словам Елина, соглашение – знаковое событие для коллектива "Горэлектросети".

"Подписание соглашения важно не только как часть бизнес-процессов и сугубо деловое решение. Это, прежде всего, свидетельство высокого доверия со стороны и органов власти, и людей, которое мы обязаны оправдать. Ответственность колоссальная, учитывая, что передача имущественного комплекса пройдет уже после начала отопительного сезона. Считаю залогом успеха качество наших планов, а также профессионализм коллектива и большей части менеджмента МУП "Теплоснабжение", которые, как мы рассчитываем, перейдут на работу в АО "Горэлектросеть"", - сказал он.

Начальник отдела инвестиций предприятия-концессионера Владимир Петровец сообщил, что пройден длинный путь, "сложная дорога расчетов, оценок, согласований, экспертиз". К разработке документов концессии привлечены большие кадровые, интеллектуальные, организационные ресурсы.

В планах концессионного соглашения – модернизация и строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, возведение газовой котельной, реконструкция существующего комплекса источников теплоснабжения и центральных тепловых пунктов.

Основной объем инвестиций – более 2,5 млрд – инвестор, "Горэлектросеть", обязан вложить в развитие системы теплоснабжения в ближайшие пять лет. В это время усовершенствуют источники тепла. В следующие пять лет предстоит заменить сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, в это вложат еще 2 млрд.

Полный срок концессионного соглашения – 25 лет, в течение которых концессионер должен не только провести полное техническое перевооружение в отрасли, но и обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение города по самым высоким стандартам качества.