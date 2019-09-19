Свердловский губернатор выступит с посланием заксобранию в конце октября

Стала известна дата выступления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с посланием Законодательному собранию региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, сегодня парламент начал работу в осенней сессии 2019 года. Как отметила председатель заксобрания Людмила Бабушкина, принято решение об объединении двух запланированных на октябрь 2019 года заседаний - 22 и 29 числа - в одно, которое состоится 29 и 30 октября. По ее словам, связано это с тем, что необходимо качественно подготовить законопроекты для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, а один только налоговый пакет включает в себя 14 документов.

"К рассмотрению готовится порядка 12 контрольных вопросов по реализации в Свердловской области национальных проектов. Мы ожидаем выступление губернатора Евгения Куйвашева с основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", - добавила Бабушкина.

Напомним, недавно Куйвашев поставил задачи победителям выборов в Свердловской области, которые прошли 8 сентября.