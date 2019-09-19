Цены на бензин вынуждают россиян отказываться от автомобилей

Россияне готовы отказаться от частого использования автомобилей из-за высоких цен на бензин. Это показал опрос Всероссийский центр исследования общественного мнения.

Рассуждая о возможных причинах отказа от личной машины, жители страны ставят на первое место экономические факторы.

47% опрошенных называют высокую стоимость бензина, 16% - дорогое обслуживание автомобиля и его страхование, налоги. Еще 15% - финансовые трудности и попытки экономить бюджет.

Пересесть на велосипеды готовы 43% владельцев авто, на электрокары – 33%.

Ранее сообщалось, что россиян не ждет подорожание топлива внутри страны. Эксперты призвали не бояться увеличения цен, так как между правительством и нефтяниками существует договоренность - стоимость топлива не должна превышать текущий уровень инфляции.

В России цены на бензин значительно увеличились в мае 2018 года. После этого кабмин принял ряд сдерживающих внутренние цены мер.