11 Октября 2020
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Общество В России
без бренда, топливо, бензин, заправка, АЗС (2019) | Фото: Накануне.RU

Цены на бензин вынуждают россиян отказываться от автомобилей

Россияне готовы отказаться от частого использования автомобилей из-за высоких цен на бензин. Это показал опрос Всероссийский центр исследования общественного мнения.

Рассуждая о возможных причинах отказа от личной машины, жители страны ставят на первое место экономические факторы.

47% опрошенных называют высокую стоимость бензина, 16% - дорогое обслуживание автомобиля и его страхование, налоги. Еще 15% - финансовые трудности и попытки экономить бюджет.

Пересесть на велосипеды готовы 43% владельцев авто, на электрокары – 33%.

Ранее сообщалось, что россиян не ждет подорожание топлива внутри страны. Эксперты призвали не бояться увеличения цен, так как между правительством и нефтяниками существует договоренность - стоимость топлива не должна превышать текущий уровень инфляции.

В России цены на бензин значительно увеличились в мае 2018 года. После этого кабмин принял ряд сдерживающих внутренние цены мер.

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Цены на бензин вынуждают россиян отказываться от автомобилей

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Теги: цены на бензин, автомобили



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