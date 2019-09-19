В Нижневартовске за 200 миллионов заменили 8 километров ветхих сетей тепло- и водоснабжения

В Нижневартовск все дома получили паспорта готовности к отопительному сезон, который стартует сегодня. Продолжается ремонт ветхих сетей, на что из окружного и городского бюджетов дали 198 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Ольга Истомина рассказала Накануне.RU, что при подготовке города к отопительному сезону сначала утверждается план подготовки к отопительному сезону, в рамках которого летом проходят различные мероприятия.

"Чтобы выдать паспорт готовности по всем объектам, нам должны предоставить специальный акт, паспорт готовности объектов, к нему также добавляют акт промывки и опрессовки системы отопления и исправности приборов учета. После этого выдается паспорт готовности на учреждение, предприятие жилищно-коммунальной сферы", - сказала Истомина.

Есть положение №818 от 30 апреля 2014 г. "О работе комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду". Вся работа идет в его рамках.

"Паспорт готовности жилого дома – общий документ, включающий в себя информацию, в отношении какой управляющей компании проводилась проверка. К нему прикладывается акт, в где сказано, каким документом утверждена проверявшая комиссия, на каком основании она работала, дата акта о готовности дома к отопительному сезону и вывод комиссии, что по итогам проверки жилой фонд такой-то УК исправен, и может получить паспорт готовности", - сказала глава отдела.

Итоговый паспорт оформляет департамент жилищно-коммунального хозяйства. Для его оформления все УК предоставляют о каждом доме необходимый пакет документов, в частности, акт готовности.

"Паспорт влияет на получение аналогичного документа городского масштаба. После того, как на каждое предприятие выдается такой документ, начинается работа Ростехнадзора, его сотрудники начнут деятельность в этой части 20 сентября. Итог – городу выдают такой документ. Дата начала отопительного сезона не зависит от получения свидетельства о готовности. В социальных учреждениях после поступления к нам от них заявки тепло пустили еще 1 сентября, в жилых домах батареи нагреются сегодня, 19 сентября", - сказала Истомина.

Паспорта готовности к отопительному сезону имеют все дома Нижневартовска – их получили все управляющие компании. Подготовка началась еще в прошлом сезоне.

"15 мая утвержден план мероприятий по подготовке к отопительному сезону, где описаны все мероприятия, которые мы должны за май – сентябрь сделать. В том числе, сказано и про УК, что надо сделать, чтобы подготовить дом к зиме, - утеплить чердачные перекрытия, проверить исправность стекол, окон и жалюзи, отремонтировать или заменить входные, тамбурные и подвальные двери, чердачные люки, выходы на крышу, разбитые стекла, установить доводчики, утеплить трубопроводы на чердаке и в подвале, провести электромонтажные и сантехнические работы", - сказала Истомина.

По ее словам, в основном, УК начинают эту работу еще зимой, а деньги включены в графу квитанции "текущий ремонт", в содержании "квадрата".

"Что касается наших ресурсоснабжающих организаций, в частности, теплоснабжения и горводоканала, планово-предупредительный ремонт объектов заложен в тариф, а если нужен капительный ремонт ветхих сетей – это мы тоже делаем во время подготовки к новому отопительному сезону – дают деньги из городской казны. В этом году из бюджета округа дали 20 млн, города – 178 млн руб., они пошли на капремонт 8 км ветхих сетей. 4 из них – горячая вода и тепло, 3,7 км – холодная и водоотведение. Полностью заменены сети тепла и горячей воды, остальное – это никак не влияет на отопительный сезон – закончат менять к середине ноября", - сказала Истомина.