Главный бульвар Тюмени отдадут во власть "единого оператора": будет решать кому и чем торговать

Директор департамента потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев во время заседания регионального парламента заявил о скором появлении "единого оператора", который будет хозяйствовать на главной туристической и пешеходной улице Тюмени – Цветном бульваре.

Как передает корреспондент Накануне.RU, чиновник пояснил, что оператор получит под контроль в первую очередь торговую сферу на бульваре: будет давать разрешения на торговлю и даже определять виды товаров.

Отметим, что в настоящее время на Цветном бульваре работают несколько десятков индивидуальных предпринимателей, которые сдают в прокат детские электромобили, катают отдыхающих на лошадях, а также торгуют сувенирами, сладкой ватой, попкорном и другими продуктами.