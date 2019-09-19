11 Октября 2020
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Общество Тюменская область
тюмень (2004) | Фото: Накануне.ru

Главный бульвар Тюмени отдадут во власть "единого оператора": будет решать кому и чем торговать 

Директор департамента потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев во время заседания регионального парламента заявил о скором появлении "единого оператора", который будет хозяйствовать на главной туристической и пешеходной улице Тюмени – Цветном бульваре.

Как передает корреспондент Накануне.RU, чиновник пояснил, что оператор получит под контроль в первую очередь торговую сферу на бульваре: будет давать разрешения на торговлю и даже определять виды товаров. 

Отметим, что в настоящее время на Цветном бульваре работают несколько десятков индивидуальных предпринимателей, которые сдают в прокат детские электромобили, катают отдыхающих на лошадях, а также торгуют сувенирами, сладкой ватой, попкорном и другими продуктами.

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Главный бульвар Тюмени отдадут во власть "единого оператора": будет решать кому и чем торговать 

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Теги: цветной бульвар, единый оператор



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