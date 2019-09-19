11 Октября 2020
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Размыло мост через Надым (июнь 2017) (2017) | Фото: Администрация Надымского района

Пересмотр дела о ямальских долгах "Корпорации развития" оспаривается в кассации

"Корпорация-Северо-Запад" обратилась в арбитражный суд Московского округа с жалобой на решение апелляции по делу о двухмиллиардном долге "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный"), передает корреспондент Накануне.RU.
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Корпорация в 2016 г. проиграла суд "Мостострою-12", который был первым подрядчиком строительства моста через Надым в ЯНАО (первый объект Северного широтного хода). Решение подтвердила апелляция. Однако в апреле текущего года суд отправил дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Решение суда от 2016 г. основывалось на выводах судебной экспертизы. Ее провел эксперт СОДЭКС МГЮА им. О.Е. Кутафина А.В. Болтунов. Уже после вынесения решения о выплате долга, эксперт Болтунов стал фигурантом уголовного дела. Следствие подтвердило, что он дал заведомо ложное заключение.

"Мостострой-12" уже продал долг "Корпорации развития" и дочерней "Уралстройтехнологий" компаниям "Бруно-финанс" и "Корпорации Северо-Запад". В июле суд не удовлетворил жалобу на решение о пересмотре дела, поданную "Мостостроем-12", с аналогичным требованием в кассацию обратилась "Корпорация Северо-Запад". Рассмотрение заявления назначено на октябрь.

Проигранный процесс положил начало процедуре банкротства "Корпорации развития". Сейчас производство и по иску о банкротстве "КР" остановлено.

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Пересмотр дела о ямальских долгах "Корпорации развития" оспаривается в кассации

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Теги: Корпорация развития, мост через Надым, Северный широтный ход



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