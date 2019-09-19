Уралец, у которого нашли 84 кг "синтетики", проведет в колонии 12 лет

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Масса изъятого зелья превысила 84 кг.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, осужденный являлся участником преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков на территории Свердловской, Московской областей и Приморского края. Он исполнял роль курьера, выполняя указания руководителя группы, которые тот отправлял в мессенджерах.

В сентябре прошлого года мужчина по заданию "начальника" прибыл в Москву, где в одном из торговых центров приобрел более 84 кг "синтетики". Затем курьер вернулся обратно, а наркотик, упакованный в пять автоматических насосных станций, передал для доставки в Екатеринбург другому человеку, который не знал о содержимом насосов.

Приехав в уральскую столицу, злоумышленник разделил партию на две части, одну из которых массой около 15 кг поместил в тайник, а вторую массой более 69 кг хранил с целью сбыта на складе на Елизаветинском шоссе. Вскоре он был задержан силовиками, а наркотик - изъят.

Чкаловский районный суд вынес свой приговор: 12 лет лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.