Депутаты заксобрания Прикамья запретили продажу вейпов детям

Депутаты заксобрания Прикамья на сегодняшнем заседании во втором чтении рассмотрели законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект на рассмотрение внесла краевая прокуратура. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что электронные сигареты популяризируют не только табак и его курение, но и употребление наркотических и запрещенных веществ. Также в документах говорится о вреде вейпов для здоровья.

"Существующие фактические данные свидетельствуют о том, что аэрозоль ЭСДН не является всего лишь "водяным паром", как это часто утверждается в процессе сбыта изделий. ЭСДН создает серьезную угрозу для подростков и плода. Кроме того, они усиливают воздействие никотина и ряда токсичных веществ на некурящих лиц и окружающих".

Аналогичные запреты приняты уже в ряде регионов страны.

Напомним, Министерство финансов РФ разработало поправки к Налоговому кодексу, согласно которым с 2020 г. с электронных сигарет, вейпов и устройств для нагревания табака будет взиматься акциз