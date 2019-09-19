11 Октября 2020
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электронные сигареты, вейп (2018) | Фото: rtr.md

Депутаты заксобрания Прикамья запретили продажу вейпов детям

Депутаты заксобрания Прикамья на сегодняшнем заседании во втором чтении рассмотрели законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект на рассмотрение внесла краевая прокуратура. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что электронные сигареты популяризируют не только табак и его курение, но и употребление наркотических и запрещенных веществ. Также в документах говорится о вреде вейпов для здоровья.

"Существующие фактические данные свидетельствуют о том, что аэрозоль ЭСДН не является всего лишь "водяным паром", как это часто утверждается в процессе сбыта изделий. ЭСДН создает серьезную угрозу для подростков и плода. Кроме того, они усиливают воздействие никотина и ряда токсичных веществ на некурящих лиц и окружающих".

Аналогичные запреты приняты уже в ряде регионов страны.

Напомним, Министерство финансов РФ разработало поправки к Налоговому кодексу, согласно которым с 2020 г. с электронных сигарет, вейпов и устройств для нагревания табака будет взиматься акциз

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Депутаты заксобрания Прикамья запретили продажу вейпов детям

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Теги: электронные сигареты, фейпы, акциз



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Ранее 04.09.2019 13:15 Мск Депутаты Прикамья в сентябре во втором чтении рассмотрят проект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
Ранее 20.03.2019 13:30 Мск В Прикамье запретят продажу электронных сигарет детям

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