11 Октября 2020
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Тюменский нефтегазовый форум (2019) | Фото: Накануне.RU

Тюменский депутат пожаловался на легальное курение табака в помещениях нефтегазового форума

Глава фракции ЛДПР Глеб Трубин в тюменской облдуме уличил чиновников в двойных стандартах в вопросах охране здоровья от воздействия табачного дыма.

Как передает корреспондент Накануне.RU, народный избранник посетовал, что в области плохо соблюдается федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Выступая на заседании думы, он рассказал, что на проходящем в эти дни Тюменском нефтегазовом форуме обширно рекламировали курительные устройства IQOS и разрешали курить прямо в помещениях форума.

"Я был крайне удивлен, когда на форуме была организована отдельная площадка для курения: пожалуйста, курите в прямо помещениях, вот реклама, вот вам удобные отдельные кресла. Я удивлен, что запрета в законодательстве сегодня нет. Эти устройства также вызывают зависимость и запах у них специфический", - пожаловался Трубин и потребовал обратить внимание на новые виды табакокурения, которые также требуют законодательной регулировки.

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Тюменский депутат пожаловался на легальное курение табака в помещениях нефтегазового форума

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Теги: Глеб Трубин, Тюменский нефтегазовый форум, IQOS



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