Тюменский депутат пожаловался на легальное курение табака в помещениях нефтегазового форума

Глава фракции ЛДПР Глеб Трубин в тюменской облдуме уличил чиновников в двойных стандартах в вопросах охране здоровья от воздействия табачного дыма.

Как передает корреспондент Накануне.RU, народный избранник посетовал, что в области плохо соблюдается федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Выступая на заседании думы, он рассказал, что на проходящем в эти дни Тюменском нефтегазовом форуме обширно рекламировали курительные устройства IQOS и разрешали курить прямо в помещениях форума.

"Я был крайне удивлен, когда на форуме была организована отдельная площадка для курения: пожалуйста, курите в прямо помещениях, вот реклама, вот вам удобные отдельные кресла. Я удивлен, что запрета в законодательстве сегодня нет. Эти устройства также вызывают зависимость и запах у них специфический", - пожаловался Трубин и потребовал обратить внимание на новые виды табакокурения, которые также требуют законодательной регулировки.