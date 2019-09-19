11 Октября 2020
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школа урок физкультура спортзал (2012) | Фото: Накануне.ru

Следователи занялись инцидентом в красноярской школе, где учитель физкультуры ударил ребенка

В Красноярске следователи начали проверку после сообщений об учителе физкультуры, ударившем первоклассника.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, по данным СМИ, инцидент произошел во время урока.

После того, как педагог ударил ребенка, "несколько учеников также в шуточной форме задевали школьника", а учитель их издевательства не пресек.

Ранее в красноярской школе разгорелся другой скандал: 5 сентября ученик 4 класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически.

Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.

СМИ сообщали, что школьник занимается футболом и сделал себе прическу как у кумира – Златана Ибрагимовича. У ребенка выбриты виски, а обесцвеченные волосы на макушке собраны в хвост.

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Следователи занялись инцидентом в красноярской школе, где учитель физкультуры ударил ребенка

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Теги: учитель, школьник, красноярск



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