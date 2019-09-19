Заворотнюк назначили терапию, направленную на коррекцию отека мозга

Медики решили каким образом будут лечить актрису Анастасию Заворотнюк, об этом пишет Mash.

Сообщается, что ей назначены антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отека мозга.

У актрисы стабильно тяжелое состояние.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. В этой же стране ей был поставлен диагноз "злокачественное новообразование головного мозга".

По информации некоторых интернет-изданий и Telegram канала Mash, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" отек мозга на фоне последней стадии рака.