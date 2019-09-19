11 Октября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Путин назвал своего пресс-секретаря "лишним звеном"

Президент РФ Владимир Путин в шутку назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова "лишним звеном".

Это произошло во время беседы с бизнесменами и руководством "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов", передает Regnum.

Один из участников встречи сказал, что свой проект передал Пескову.

"Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай", - ответил на это президент, обращаясь к пресс-секретарю.

Ранее в интервью с журналисткой американского телеканала NBC Мегин Келли в Калининграде Путин заявил, что порой его пресс-секретарь Дмитрий Песков "несет пургу".

"Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?", - сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что не несет никакой ответственности за высказывания сотрудников кремлевской администрации, в том числе это касается и сообщений о контактах с США.

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Путин назвал своего пресс-секретаря "лишним звеном"

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Теги: владимир путин, дмитрий песков



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