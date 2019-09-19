11 Октября 2020
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наручники женщина (2016) | Фото: komiinform.ru

В Екатеринбурге поймали квартирную мошенницу, "работавшую" по всему Уралу

В Екатеринбурге с поличным задержали 39-летнюю женщину. Ее подозревают в серии мошенничеств с недвижимостью по всему Уралу.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, за 800 тыс. руб. подозреваемая намеревалась продать 55-летнему жителю Магнитогорска однокомнатную квартиру на улице Московской. Ранее мужчина уже приобрел у "риелтора" три однушки – на Белинского, Радищева и Союзной общей стоимостью 3 млн 350 тыс. руб. Женщина обещала клиенту подготовить документы на жилье в течение полутора месяцев, однако процедура затягивалась, и тот обратился в правоохранительные органы. Полицейские задержали лжеагента при получении денег за жилье.

В дальнейшем было установлено, что ранее судимая за подделку документов злоумышленница в кругу знакомых рассказывала о тесном общении с некими работниками Росреестра и БТИ, через которых якобы можно приобрести квартиры в центральных районах по заниженным ценам. Также задержанная совершала преступления в составе группы, действовавшей на территории России. За это время на уловку злоумышленницы попались жители разных регионов, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Челябинскую и Тюменскую области.

мошенница, подозреваемая(2019)|Фото: екб.66.мвд.рф

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейскими уже установлена причастность задержанной как минимум к 20 эпизодам, а ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.

Сейчас женщина арестована и на время следствия побудет в СИЗО. Полиция просит всех, кто мог пострадать от ее действий, обратиться в органы внутренних дел по телефону: (343) 294-12-77.

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В Екатеринбурге поймали квартирную мошенницу, "работавшую" по всему Уралу

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Теги: мошенничество, квартиры, УрФО, Екатеринбург



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