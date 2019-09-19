Прокуратура запретила тюменским депутатам "кумовство"

Законопроект о запрете замещать должности помощников депутатов, будучи в родстве с последними, принят в региональном парламенте. Как передает корреспондент Накануне.RU, автором инициативы выступила областная прокуратура.

В частности, законопроект установил запрет на замещение лицом должности помощника депутата областной думы по трудовому договору, состоящим с депутатом областной думы в близком родстве или свойстве: родители, супруг, дети, братья и сестры, а также братья и сестры, родители, дети супругов или супруги детей.

Впрочем, ничего не мешает народным избранникам "обмениваться" родственниками.